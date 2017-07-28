 القوات السعودية تقتل 40 حوثياً في محاور عدة قبالة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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القوات السعودية تقتل 40 حوثياً في محاور عدة قبالة جازان

القوات السعودية تقتل 40 حوثياً في محاور عدة قبالة جازان
المناطق - الرياض

تمكنت  القوات السعودية المشتركة، اليوم الجمعة، في  جازان بمساندة  مروحيات الأباتشي من  قتل ما لا يقل عن 40 عنصراً حوثياً قبالة جازان.

وأفاد مراسل العربية، أنه توفرت للقوات السعودية معلومات في الأيام الماضية عن محاولة  الميليشيات الحوثية وحرس  المخلوع صالح من حشد عناصر لها في المحافظات اليمنية المطلة على الحدود السعودية، وبقيت تلك العناصر تحت المراقبة المستمرة على مدى الأيام الماضية.

واستطاعت القوات السعودية استدراج تلك العناصر للدخول في المدى المؤثر لغرض تدمير تلك المجاميع، حيث نفذت العمليات العسكرية التي استمرت لمدة 4 ساعات قبالة مركز الخشل وجبلي الفدنة والملحمة، بتعامل من مروحيات الأباتشي والمدفعيات السعودية كما الأسلحة المباشرة، فيما استهدفت راجمات الصواريخ السعودية معاقل الحوثيين في الأماكن التي تحصنوا فيها على حدود محافظة صعدة.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية قتلت ما لا يقل عن 40 عنصراً من الميليشيات، وتدمير أعداد من مركباتهم العسكرية.

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