فريق طبي متخصص ينقذ حياة طفلة في الباحة

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد في منطقة الباحة، من استئصال كيس سوائل وكتلة لحمية ملتصقة بالحوض وحتى أعلى بطن طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاماً ، حيث نجح الفريق الطبي من إنفاذ حياتها من خلال عملية تكللة بالنجاح .

القصة المرضية :

خضعت الطفلة لتنويم بمستشفى بلجرشي العام اثر ارتفاع بدرجة الحرارة منذ قرابة أسبوعين و أثناء أخذ القصة المرضية للمريضة ذكر ذووها أن لديها انتفاخ بالبطن كانوا يعتقدون أنه نتيجة لكبر جسم الطفلة حيث أن وزنها حوالي 72 كجم و عمرها 12 عاما وطولها 161 سم و أثناء إجراء الأشعة التليفزيونية والمقطعية والتي بينت وجود كتلة ممتدة من الحوض و حتى أعلى البطن بحجم ( 32×20×13.5 سم ) تحتوي على سوائل و تكلسات و كتلة لحمية،كما أظهرت التحاليل المخبرية تعرض الطفلة الى عدوى الحمى المالطية، بادر الفريق المعالج بتحويلها إلى قسم جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد بالمنطقة كونه المتخصص لمثل هذه الحالات المرضية .

عملية الاستئصال :

قام مستشفى الملك فهد بالباحة ، بقبول الحالة فوراً حيث خضعت المريضة لعملية وأثناء اجراء العملية تبين للفريق الطبي وجود كيس منشأه من المبيض الأيسر و ممتد حتى المنطقة بين الكبد و المعدة ( أعلى البطن ) و عدم وجود أي تكيسات أخرى و كذلك عدم وجود عقد لمفاوية ملتهبة ، تم استئصال الكيس كاملاً مع المبيض الأيسر و أنبوب فالوب الأيسر من خلال عملية ناجحة .

غادرت المستشفى :

وبعد نجاح العملية وعدم وجود أي مضاعفات للمريضة غادرت المستشفى بحالة جيدة و كانت النتيجة المخبرية للعينة لا يوجد انتشار للمرض بالغدد اللمفاوية أو للأعضاء الداخلية فإن المريضة لا تحتاج حاليا لأي تدخلات علاجية و إنما للمتابعة للتحاليل و الاشعات تحسبا لظهور المرض مجدداً .

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