 بريطانيا تنهي حظر الإلكترونيات على بعض الرحلات الجوية من تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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بريطانيا تنهي حظر الإلكترونيات على بعض الرحلات الجوية من تركيا

بريطانيا تنهي حظر الإلكترونيات على بعض الرحلات الجوية من تركيا
المناطق_وكالات

رفعت بريطانيا اليوم ، حظرا على اصطحاب الركاب الأجهزة الإلكترونية إلى داخل مقصورات الطائرات على بعض الرحلات القادمة من تركيا إلى بريطانيا بعد تطبيق إجراءات أمنية جديدة قائلة إنها ستدرس القيود الأخرى لكل حالة على حدة.
وسيسمح للركاب الآن باصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي، على طائرات الخطوط الجوية التركية القادمة من مطارى أتاتورك، وصبيحة كوكجن فى إسطنبول ورحلات شركة بيجاسوس للطيران القادمة من صبيحة كوكجن وإزمير.
وقالت وزارة النقل البريطانية فى بيان إن القيود المفروضة على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الأخرى التى تنطلق من هذه المطارات ومن مطارات أخرى فى تركيا ستظل كما هي لكنها سترفع بمجرد أن تتأكد الحكومة من تطبيق الإجراءات الأمنية الكافية.

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