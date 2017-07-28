 الاتحاد الأوروبي يراقب بحذر العقوبات الأميركية ضد روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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الاتحاد الأوروبي يراقب بحذر العقوبات الأميركية ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يراقب بحذر العقوبات الأميركية ضد روسيا
المناطق_وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها ستتابع بحذر الوضع بعد إقرار الكونغرس الأميركي عقوبات بحق روسيا.

وقال الكسندر فينرتشتين المتحدث باسم المفوضية ردا على سؤال أثناء لقاء صحافي ببروكسل “سنتابع كيف تتطور الأمور، وبالطبع سننظر بانتباه كيف سيتم تطبيق هذا القانون عند صدور قرار بذلك.. والحذر هو سيد الموقف”، وأكد “طبعا سجلنا بعض النقاط التي تثير قلقنا، تم أخذها في الاعتبار في المشروع الحالي، لكن وكما قلت سنبقى حذرين”.

وردا على سؤال عما إذا كانت المفوضية تؤيد استخدام الرئيس دونالد ترمب الفيتو ضد قانون العقوبات على روسيا، قال المتحدث “ليس من شأن” الاتحاد الأوروبي “التدخل في العملية التشريعية في الولايات المتحدة”، وأضاف “ليس هذا وقت التكهنات.. لننتظر ونلتزم الحذر”.

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الخميس عقوبات لمعاقبة روسيا على تدخل مفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، والقانون الذي نددت به روسيا وانتقده الاتحاد الأوروبي لأنه يتيح معاقبة الشركات الأوروبية، سيحال إلى ترمب الذي يملك الحق في توقيعه أو تعطيله.

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