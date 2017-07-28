 إيقاف عدّاء إثيوبي بعد اعتدائه على مدربه باللكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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إيقاف عدّاء إثيوبي بعد اعتدائه على مدربه باللكم

إيقاف عدّاء إثيوبي بعد اعتدائه على مدربه باللكم
المناطق_رويترز

عوقب عداء سباقات الموانع الإثيوبي تشالا بايو بالإيقاف لمدة عامين بعد أن هاجم ولكم مدربه عقب معرفته بعدم اختياره في التشكيلة المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل.

وشارك بايو في سباق ثلاثة آلاف متر موانع باولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حيث فشل في تجاوز التصفيات.

ودخل بايو في مواجهة مع يوهانيس محمد، مساعد مدرب الفريق الاثيوبي لسباق ثلاثة آلاف متر موانع، خلال حدث أقيم في أديس أبابا حيث تم إعلان التشكيلة المكونة من 40 متسابقا.

وقال سيليشي بيسرات المتحدث باسم الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى “تشالا كان غاضبا.. لكم يوهانيس في عينه وهرب! إنه هارب منذ ذلك الحين والشرطة تبحث عنه”.

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