 «التجارة» تُمكن الشركات من الحصول إلكترونياً على الموافقة الفورية لأسمائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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«التجارة» تُمكن الشركات من الحصول إلكترونياً على الموافقة الفورية لأسمائها

«التجارة» تُمكن الشركات من الحصول إلكترونياً على الموافقة الفورية لأسمائها
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الحصول إلكترونيًا على الموافقة الفورية لأسمائها التجارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، أن الخدمة متوافرة من خلال عقود التأسيس للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما أنها متاحة في صفحة الاسم التجاري ضمن بنود عقود تأسيس الشركات الإلكترونية.

ودعت التجارة أصحاب الشركات إلى تجنب الأسماء غير العربية والأسماء ذات الدلالة الدينية والأسماء غير اللائقة أو تلك المرتبطة بفعاليات أو مناسبات أو الأسماء الشخصية والعائلية.

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