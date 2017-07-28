‏«بلدية التمياط» تزين شوارعها بلوحات خاصة لأبطال القوات المسلحة

زيّنت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية معظم شوارعها وطرقها وميادينها بوضع لوحات تحمل عبارات الإشادة بأبطال القوات المسلحة البواسل سواء على الأرض أو في السماء لحماية الوطن.

وأكد رئيس بلدية طلعة التمياط م.حسون العنزي أن هذه المبادرة هي أقل ما نقدمه لجنودنا البواسل، وقال: لنا الحق بأن نفتخر بهم وبالإنجازات التاريخية التي يقدمونها هؤلاء في سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وما يقدمه جنودنا البواسل سواء على الحد الجنوبي أو في الداخل، والوقوف في وجه التطرف والإرهاب، سائلاً الله التوفيق والنصر لحماة الوطن على الأعداء الحاقدين، وأن يديم الله على مملكتنا العزيزة الأمن والأمان.