جامعة الطائف تعلن نسب القبول المعتمدة والمقاعد الشاغرة بقسم القراءات

أعلنت جامعة الطائف عن نسب القبول التي اعتمدتها في جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1438- 1439هـ، وذلك في مقر الجامعة بالطائف والفروع التابعة لها في تربة والخرمة ورنية للطلاب والطالبات.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لالتزامها التام بالشفافية في جميع إجراءات القبول والتسجيل، وحرصها على تحقيق العدالة والمساواة في الفرص بين جميع المتقدمين والمتقدمات للدراسة في الجامعة، مؤكدة أن نشرها لنسب القبول المعتمدة ستساعد جميع المتقدمين والمتقدمات، التحقق من سلامة ونزاهة إجراءات القبول والتسكين في التخصصات المتاحة.

وكانت إجراءات القبول في جامعة الطائف للعام الجامعي المقبل أسفرت عن قبول 11019 متقدماً ومتقدمة للدراسة في مختلف التخصصات.

كما أعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من المقاعد الشاغرة لقبول الطلاب والطالبات على درجة البكالوريوس في قسم القراءات، واشترطت أن يكون الطالب حافظًا للقران الكريم، وسعودي الجنسية وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم.

ودعت الجامعة ممن تنطبق عليه هذه الشروط التقدم بطلب قبول لعمادة القبول والتسجيل (الحوية ) للطلاب (والفيصلية ) للطالبات في الفترة من يوم الاحد الموافق 7-11-1438. حتى يوم الخميس 18-11-1438. وستجرى المقابلة الشخصية للمتقدمين والمتقدمات يوم الثلاثاء الموافق 23-11-1438. للطلاب بكلية الشريعة (بالحوية) وللطالبات بكلية الشريعة (بالفيصلية).