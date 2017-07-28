 جامعة الطائف تعلن نسب القبول المعتمدة والمقاعد الشاغرة بقسم القراءات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة الطائف تعلن نسب القبول المعتمدة والمقاعد الشاغرة بقسم القراءات ‏«بلدية التمياط» تزين شوارعها بلوحات خاصة لأبطال القوات المسلحة «التجارة» تُمكن الشركات من الحصول إلكترونياً على الموافقة الفورية لأسمائها إيقاف عدّاء إثيوبي بعد اعتدائه على مدربه باللكم “وزارة الإسكان” تعلن توزيع نحو 5500 قطعة أرض وبناء 1300 وحدة سكنية للمواطنين في حائل «سفراء العزام» ينقلون مشاعرهم وتجاربهم مع أقرانهم بالأندية الموسمية في الطائف أمطار متوسطة على منطقة الباحة ضبط وافد آسيوي متنكراً بزي نسائي بمهرجان البصر «الأوقاف الإسلامية» بفلسطين تعلن فتح جميع أبواب «الأقصى» دون شروط الاتحاد الأوروبي يراقب بحذر العقوبات الأميركية ضد روسيا إعلامي مصري يطرد ضيفه على الهواء بعد تطاوله على المملكة ألمانيا: مقتل شخص في هجوم بسكين وإصابة آخرين

جامعة الطائف تعلن نسب القبول المعتمدة والمقاعد الشاغرة بقسم القراءات

جامعة الطائف تعلن نسب القبول المعتمدة والمقاعد الشاغرة بقسم القراءات
المناطق_الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن نسب القبول التي اعتمدتها في جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1438- 1439هـ، وذلك في مقر الجامعة بالطائف والفروع التابعة لها في تربة والخرمة ورنية للطلاب والطالبات.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لالتزامها التام بالشفافية في جميع إجراءات القبول والتسجيل، وحرصها على تحقيق العدالة والمساواة في الفرص بين جميع المتقدمين والمتقدمات للدراسة في الجامعة، مؤكدة أن نشرها لنسب القبول المعتمدة ستساعد جميع المتقدمين والمتقدمات، التحقق من سلامة ونزاهة إجراءات القبول والتسكين في التخصصات المتاحة.

وكانت إجراءات القبول في جامعة الطائف للعام الجامعي المقبل أسفرت عن قبول 11019 متقدماً ومتقدمة للدراسة في مختلف التخصصات.

كما أعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من المقاعد الشاغرة لقبول الطلاب والطالبات على درجة البكالوريوس في قسم القراءات، واشترطت أن يكون الطالب حافظًا للقران الكريم، وسعودي الجنسية وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم.

ودعت الجامعة ممن تنطبق عليه هذه الشروط التقدم بطلب قبول لعمادة القبول والتسجيل (الحوية ) للطلاب (والفيصلية ) للطالبات في الفترة من يوم الاحد الموافق 7-11-1438. حتى يوم الخميس 18-11-1438. وستجرى المقابلة الشخصية للمتقدمين والمتقدمات يوم الثلاثاء الموافق 23-11-1438. للطلاب بكلية الشريعة (بالحوية) وللطالبات بكلية الشريعة (بالفيصلية).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>