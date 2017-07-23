 إحباط محاولة تهريب 700 ألف قرص مخدر في عرض البحر الأحمر بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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إحباط محاولة تهريب 700 ألف قرص مخدر في عرض البحر الأحمر بتبوك

إحباط محاولة تهريب 700 ألف قرص مخدر في عرض البحر الأحمر بتبوك
المناطق_تبوك

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك تهريب كمية من الحبوب المخدرة، عصر أمس الخميس، بعد اشتباههم في مواسير بلاستيكية يظهر جزء منها على سطح البحر، بمنطقة تبوك.
وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ساهر الحربي إن «الدوريات البحرية بقطاع أملج في منطقة تبوك تمكنت من إحباط تهريب هذه الكميو من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبرالبحر، عصر أمس الخميس، وذلك بعد أن اشتبهت بمواسير بلاستيكية يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر، مربوطة في أحد الشعاب المرجانية للجزر القريبة من حدود مسؤولية قطاع أملج».
وأضاف أن «القوات طوقت الموقع، وتم تكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيط الموقع، وتكثيف عمليات البحث، ما نتج عنه العثور على ٤ مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين، اتضح احتواءها على ٣٧٢ كيسا بلاستيكيا، بها أكثر من 700 ألف قرص إمفيتامين مخدر (بتاجون). وتمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة.
ويأتي ذلك بعد أيام من ضبط مهرب مخدرات حاول تهريب كمية كبيرة من الكابتجون، مستخدما زلاجة بحرية قدم عليها من السواحل المصرية قبالة السواحل السعودية في مقناء بمنطقة تبوك، وتم القبض علي المهرب وضبط المخدرات،

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