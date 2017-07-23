الاتحاد الأوروبي: القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة

قالت فيديركا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن “مواقف الاتحاد لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة”. بحسب وكالة “قدس نت” للأنباء.

وشددت “موغريني”، في رسالة رسمية وجهتها إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن “الاتحاد الاوروبي ملتزم بشكل كامل بحل الدولتين، ويبذل الجهود الحثيثة بما يشمل ذلك جهودا خاصة مع شركائه الدوليين من أجل الحفاظ على حل الدولتين والدفاع عنه، ووضع قيام الدولة الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمالنا”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي تابع التطورات والأحداث بشكل مباشر ولعب دوراً فاعلاً في الانخراط بنقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية حول القضايا الجوهرية التي يجري معالجتها حالياً بهدف إيجاد حل متفق عليه للحفاظ على الوضع الراهن.

واكدت على العلاقات الوثيقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية منذ زمن طويل والتي تستند الى الثقة، وقالت: “‘ننا نتشارك المصلحة بانخراطنا بعملية سياسية جدية وجوهرية وبناءة تتجاوز المواقف المتكررة والمعروفة.

وتابعت: “نيتنا هي مناقشة سبل التقدم والقضايا ذات المصلحة المشتركة سواء في كيفية معالجة الأزمة الحالية او في كيفية العمل من أجل إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق رؤية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وحل الصراع”.

جاء ذلك ردا على طلب من أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، في رسالة رسمية، بتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القدس الشرقية المحتلة، مطالبا باتخاذ خطوات بناءة وفاعلة من أجل المساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين، مشيراً لها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (242، 476، 478 و 2334) ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التوصيات السنوية التي يقدمها رؤساء بعثتها في الاتحاد الأورروبي هنا على أرض الواقع في القدس.