وفاة ناصر الهويشل رئيس الأخوياء في الديوان الملكي

انتقل الى رحمة الله رئيس الاخوياء بالديوان الملكي ناصر الهويشل.وسيصلى عليه عصر غد السبت بأم الحمام.

ومن الجدير ذكره أن الفقيد كان كان ملازما لجميع ملوك السعودية وقد أمضى نحو 70سَنَة في خدمة المملكة وحكامها، بدأها مع مؤسّس البلاد الْفَقِيدُ المغفور له الملك عبد العزيز، ليستمرّ في تِلْكَ المهمة حتى اليوم.

وكان يملك خبرة طويلة وعميقة ومخزوناً معرفيّاً وذكريات مهمة ومفعمة بحب الوطن، وغنية بالمواقف المتزامنة مع علاقات مميّزة مع ملوك الدولة السعودية ،حيث رَسَّخَ أَثْناء تصريحات من قبل أن مهنة “الأخوياء” التي تميّزت بها السعودية عن سائر الدول؛ تِلْكَ المهنة التي يقول عنها إنها قديمة وليست وليدة اليوم، فالمملكة فِي غُضُون مئات السنين عرفت هذا النظام البروتوكولي لدى الأئمة والأمراء من آل سعود، حتى أصبح وجودهم لدى الملوك وأمراء المناطق والمحافظات سمة من سمات قطاعات الدولة.