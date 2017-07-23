منفذ جديدة عرعر ينهي إجراءات 83 حاجاً عراقياً

استقبل منفذ جديدة عرعر البري 50 كلم شمال مدينة عرعر مساء اليوم الجمعة، أول بعثة إدارية للحجاج العراقيين “83 ” شخصاً على متن ثمان حافلات نقل متجهين للديار المقدسة.

وعلى الفور اتجهت البعثة لمركز المراقبة الصحية بعد الدخول من البوابة الرئيسية للمنفذ وذلك لإجراء الفحوصات والكشف عن التطعيمات، ثم قام الكادر الطبي والوقائي التابع لصحة الحدود الشمالية بمنفذ جديدة عرعر بتقديم اللقاحات والتطعيمات عن الحمى الشوكية والانفلونزا الموسمية لعدد من الحجاج، بعد ذلك أنهت البعثة إجراءات الدخول عبر الجوازات ثم الجمارك وسط ترحيب وتقديم كافة الخدمات من الجهات الحكومية العاملة في المنفذ بكل يسر وسهولة.

من جانبه، عبّر رئيس هيئة الحج العليا في العراق د. خالد العطية، عن شكره وتقديره لجميع العاملين في منفذ جديدة عرعر على ما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله، مؤكداً بأن المملكة متميزة وممتازة في خدمة حجاج بيت الله وكل عام في تطور ومن أحسن إلى أحسن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات المملكة ملكاً وحكومة وشعباً، مبيناً قرابة “13700 ” حاج وحاجة عراقية سيعبرون منفذ جديدة عرعر البري السعودية خلال أيام القادمة متجهين للديار المقدسة.

من جهة علمت الـ “الرياض” بأن موعد وصول أول فوج للحجاج العراقيين لمنفذ جديدة عرعر البري ما بين 5 – 6/8/2017م، في ظل جاهزية واستكمال كافة الجهات الحكومية العاملة في منفذ جديدة لاستقبال أفواج الحجاج العراقيين، كما ستغادر أول بعثة للحجاج عن طريق الجو من العراق ابتداء من 2/8/2018م من مطار بغداد الدولي.