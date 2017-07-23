عقوبات أمريكية على 6 شركات إيرانية بعد تجربة صاروخية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على ست شركات تابعة لمجموعة إيرانية لها دور رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ردا على “الأعمال الاستفزازية المتواصلة” لطهران وآخرها تجربة إطلاق صاروخ مخصص لحمل أقمار صناعية أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على ست شركات مقرها إيران تملكها أو تسيطر عليها مجموعة شهيد همت الصناعية