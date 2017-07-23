 عقوبات أمريكية على 6 شركات إيرانية بعد تجربة صاروخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة تحذر من تجفيف اليدين بالوسائل الهوائية… اكتشفوا السبب الفيصلي الأردني يحقق العلامة الكاملة.. ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية النفط يقفز لأعلى مستوياته في شهرين إلى 52.68 دولار للبرميل المملكة تمول مشروعا صحيا بمدينة القيروان في تونس بقيمة 85 مليون دولار العمل: بداية التطبيق الإلزامي لحماية الأجور من الثلاثاء القادم عقوبات أمريكية على 6 شركات إيرانية بعد تجربة صاروخية منفذ جديدة عرعر ينهي إجراءات 83 حاجاً عراقياً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف وفاة ناصر الهويشل رئيس الأخوياء في الديوان الملكي الاتحاد الأوروبي: القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة المسفر” يهني “آل الشيخ” بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء وتنصيبه مساعد لقائد سلاح الشرطة العسكرية إحباط محاولة تهريب 700 ألف قرص مخدر في عرض البحر الأحمر بتبوك

عقوبات أمريكية على 6 شركات إيرانية بعد تجربة صاروخية

عقوبات أمريكية على 6 شركات إيرانية بعد تجربة صاروخية
المناطق_رويترز

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على ست شركات تابعة لمجموعة إيرانية لها دور رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ردا على “الأعمال الاستفزازية المتواصلة” لطهران وآخرها تجربة إطلاق صاروخ مخصص لحمل أقمار صناعية أمس الخميس.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على ست شركات مقرها إيران تملكها أو تسيطر عليها مجموعة شهيد همت الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>