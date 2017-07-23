 النفط يقفز لأعلى مستوياته في شهرين إلى 52.68 دولار للبرميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اتفاقية تعاون ثقافي بين الرياض وتونس لمدة 3 سنوات مؤسسة الحبوب تعلن 125 وظيفة شاغرة في جميع فروعها دراسة تحذر من تجفيف اليدين بالوسائل الهوائية… اكتشفوا السبب الفيصلي الأردني يحقق العلامة الكاملة.. ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية النفط يقفز لأعلى مستوياته في شهرين إلى 52.68 دولار للبرميل المملكة تمول مشروعا صحيا بمدينة القيروان في تونس بقيمة 85 مليون دولار العمل: بداية التطبيق الإلزامي لحماية الأجور من الثلاثاء القادم عقوبات أمريكية على 6 شركات إيرانية بعد تجربة صاروخية منفذ جديدة عرعر ينهي إجراءات 83 حاجاً عراقياً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف وفاة ناصر الهويشل رئيس الأخوياء في الديوان الملكي الاتحاد الأوروبي: القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة

النفط يقفز لأعلى مستوياته في شهرين إلى 52.68 دولار للبرميل

النفط يقفز لأعلى مستوياته في شهرين إلى 52.68 دولار للبرميل
المناطق_رويترز

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الجمعة وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية هذا العام بينما يستمر المستثمرون في استيعاب بوادر على انحسار وفرة المعروض.
وقالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا فاق التوقعات الأسبوع الماضي. وبلغ متوسط تكرير الخام في مصافي النفط الأمريكية حوالي 17.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا عن الاسبوع نفسه في 2016 . وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار أو 2.00 بالمئة لتبلغ عند التسوية 52.52 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.37 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.71 دولار للبرميل بعد أن بلغت أيضا أعلى مستوى في شهرين عند 49.78 دو لار.
وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية هذا العام مع صعودهما بأكثر من 8 بالمئة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>