المملكة تمول مشروعا صحيا بمدينة القيروان في تونس بقيمة 85 مليون دولار

مولت المملكة العربية السعودية مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز متعدد الاختصاصات في مدينة القيروان بجمهورية تونس بقيمة 85 مليون دولار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.

ووقع الاتفاقية في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة , أمس الخميس, معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف إبراهيم البسام ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد الفاضل عبدالكافي.

كما وقعت المملكة وتونس خلال اللقاء ثمانية اتفاقيات تعاون وتمويل بينها اتفاقيات قرض وهبة وبرامج عمل ومذكرات تفاهم، بينها مذكرة تفاهم بين تونس والصندوق السعودي للتنمية حول برنامج الصادرات وتصدير سلع وخدمات لفائدة مشاريع حكومية في تونس بمبلغ اجمالي قدره 200 مليون دولار.

واتفقت المملكة وتونس على برنامج عمل مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إضافة إلى اتفاقية هبة لتمويل مشروع ترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة بالقيروان بقيمة 15 مليون دولار.

كما شملت الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية قرض من الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى نوع “ب” في مدينتي الجم وسبيبة بقيمة 40 مليون دولار، واتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي بقيمة 85 مليون دولار بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس.