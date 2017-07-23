 الفيصلي الأردني يحقق العلامة الكاملة.. ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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الفيصلي الأردني يحقق العلامة الكاملة.. ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية النفط يقفز لأعلى مستوياته في شهرين إلى 52.68 دولار للبرميل المملكة تمول مشروعا صحيا بمدينة القيروان في تونس بقيمة 85 مليون دولار العمل: بداية التطبيق الإلزامي لحماية الأجور من الثلاثاء القادم عقوبات أمريكية على 6 شركات إيرانية بعد تجربة صاروخية منفذ جديدة عرعر ينهي إجراءات 83 حاجاً عراقياً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف وفاة ناصر الهويشل رئيس الأخوياء في الديوان الملكي الاتحاد الأوروبي: القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة المسفر” يهني “آل الشيخ” بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء وتنصيبه مساعد لقائد سلاح الشرطة العسكرية إحباط محاولة تهريب 700 ألف قرص مخدر في عرض البحر الأحمر بتبوك صندوق النقد: قيمة الدولار والاسترليني مبالغ فيها

الفيصلي الأردني يحقق العلامة الكاملة.. ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية

الفيصلي الأردني يحقق العلامة الكاملة.. ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية
المناطق_الإسكندرية

حقق الفيصلي الأردني انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية لكرة القدم ليحافظ على الصدارة بفوزه 2-1 على الوحدة الإماراتي في القاهرة اليوم الجمعة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى تسع نقاط ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل لقبل النهائي كأول المجموعة بينما ودع الوحدة البطولة بثلاث هزائم وبدون نقاط.

ويلتقي الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري في وقت لاحق اليوم لتحديد ثاني المجموعة الذي سيتأهل لقبل النهائي كأفضل فريق يحتل هذا المركز بين المجموعات الثلاث.

وضمن الترجي التونسي التأهل لقبل النهائي باحتلال صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط قبل مواجهة الهلال السعودي في الجولة الأخيرة بعد غد الأحد.

وأحرز المغربي مراد باتنة هدف التقدم للوحدة بضربة رأس في الدقيقة 41 عندما ارتقى لتمريرة عرضية من زميله سهيل المنصوري ليضع الكرة في شباك معتز ياسين حارس الفيصلي.

لكن البولندي أوكاش جيكيفيتش أدرك التعادل للفيصلي بضربة رأس قبل النهاية بربع ساعة.

وأهدر جيكيفيتش فرصة الفوز لفريقه عندما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بكعبه ضعيفة نحو المرمى لكن تصدى لها سعيد المسماري حارس الوحدة قبل النهاية بتسع دقائق.

لكن الليبي أكرم الزوي سجل هدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

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