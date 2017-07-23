مؤسسة الحبوب تعلن 125 وظيفة شاغرة في جميع فروعها

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن توفر (125) وظيفة شاغرة للمواطنين (رجال) على بند (105) الرواتب المقطوعة في كل من (الادارة العامة، الرياض، جدة، الدمام، خميس مشيط، تبوك، حائل، الجوف، الجموم، جازان، الاحساء، الخرج، وادي الدواسر).

وجاءت الوظائف المتاحة في مقر الإدارة العامة على النحو التالي:

– أخصائي شؤون حبوب (عدد 2)

– أخصائي تطوير إداري (عدد 1)

– أخصائي خدمات موارد بشرية (عدد 1)

– محاسب (عدد 16)

– أخصائي دعم فني (عدد 1)

– أخصائي تقنية معلومات (عدد 1)

– سكرتير (عدد 1)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بالأحساء:

– محلل مختبر (عدد 2)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 1)

– مأمور ميزان (عدد 1)

– رجل أمن (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بالجموم:

– محلل مختبر (عدد 2)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

– مأمور ميزان (عدد 1)

– مراقب تحميل (عدد 2)

– رجل أمن (عدد 3)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بالجوف:

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

– أخصائي تقنية معلومات (عدد 1)

– مأمور ميزان (عدد 1)

– رجل أمن (عدد 4)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بالخرج:

– محاسب (عدد 1)

– أخصائي مشتريات محلية وتأمين (عدد 1)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

– مأمور ميزان (عدد 1)

– رجل أمن (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بالدمام:

– محلل مختبر (عدد 1)

– أخصائي نقل حبوب / مشتريات مواد خام (عدد 1)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 1)

– مراقب تحميل (عدد 2)

– رجل أمن (عدد 5)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بالرياض:

– أخصائي ميزانية (عدد 1)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

– سكرتير (عدد 1)

– مراقب تحميل (عدد 1)

– رجل أمن (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بتبوك:

– محلل مختبر (عدد 2)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بجازان:

– محلل مختبر (عدد 1)

– أخصائي ميزانية (عدد 1)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 1)

– مراقب مستودع (عدد 1)

– مأمور ميزان (عدد 3)

– مراقب تحميل (عدد 3)

– رجل أمن (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بجدة:

– محلل مختبر (عدد 1)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

– مأمور ميزان (عدد 2)

– مراقب تحميل (عدد 4)

– رجل أمن (عدد 4)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بحائل:

– أخصائي مشتريات (عدد 1)

– محلل مختبر (عدد 2)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 1)

– مأمور ميزان (عدد 1)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بخميس مشيط:

– محلل مختبر (عدد 2)

– أخصائي ميزانية (عدد 1)

– أخصائي خدمات موارد بشرية (عدد 1)

– أخصائي نقل حبوب / مشتريات مواد خام (عدد 3)

– أخصائي تقنية معلومات (عدد 1)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

– مشغل جهاز أخذ عينات (عدد 1)

– مأمور ميزان (عدد 1)

– رجل أمن (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في فرع المؤسسة بوادي الدواسر:

– محلل مختبر (عدد 2)

– أخصائي نقل حبوب / مشتريات مواد خام (عدد 1)

– مشغل غرفة تحكم (عدد 2)

– مشغل جهاز أخذ العينات (عدد 1)

للإطلاع على بيان الوظائف الشاغرة بالشروط والمتطلبات المخصصة لكل وظيفة: اضغط هنا

الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب عند التقديم:

– صورة من المؤهل.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من السجل الأكاديمي.

– صورة من الخبرات.

– صورة برنت من التأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الفرع والوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط ويستمر حتى نهاية يوم السبت القادم الموافق 1438/11/6هـ، مع ملاحظة أن التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحاً يوم الاحد 1438/11/7هـ من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً.

تفاصيل أكثر