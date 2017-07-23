تراجع تحويلات الأجانب 34% في يونيو.. الأعلى على الإطلاق

تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي بنسبة 34.16 في المائة، حيث بلغت التحويلات خلال شهر يونيو الماضي نحو 10.43 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.84 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2016، وبفارق بلغ 5.41 مليار ريال.

ووفقا لـ “الاقتصادية” فإن تراجع تحويلات شهر يونيو يعد الأكبر على الإطلاق من حيث النسبة، فيما كانت قيمة التحويلات في الشهر نفسه الأدنى في نحو 11 شهرا.

وانخفضت تحويلات الأجانب على أساس شهري، حيث تراجعت بنحو 20 في المائة عما كانت عليه خلال شهر مايو الماضي البالغة 13.03 مليار ريال بفارق بلغ 2.6 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار أن تحويلات شهري مايو ويوليو تعد هي الأعلى مقارنة ببقية الأشهر خلال السنوات الخمس الماضية.