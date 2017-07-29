 القحطاني يكشف سبب تنحي حمد بن خليفة عن الحكم.. ويؤكد: ضخوا المليارات وأرسلوا فرقة خاصة للتخلص من القذافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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القحطاني يكشف سبب تنحي حمد بن خليفة عن الحكم.. ويؤكد: ضخوا المليارات وأرسلوا فرقة خاصة للتخلص من القذافي شاهد.. جنودنا البواسل بالحد الجنوبي ينقذون مواطنا حبسه سيل جارف اليوم.. وزراء خارجية الدول الأربع إلى المنامة لبحث أزمة قطر ترمب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض تراجع تحويلات الأجانب 34% في يونيو.. الأعلى على الإطلاق نائب أمير مكة يقدم التعازي للسفير “شبكشي” في وفاة حرمه اتفاقية تعاون ثقافي بين الرياض وتونس لمدة 3 سنوات مؤسسة الحبوب تعلن 125 وظيفة شاغرة في جميع فروعها دراسة تحذر من تجفيف اليدين بالوسائل الهوائية… اكتشفوا السبب الفيصلي الأردني يحقق العلامة الكاملة.. ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية النفط يقفز لأعلى مستوياته في شهرين إلى 52.68 دولار للبرميل المملكة تمول مشروعا صحيا بمدينة القيروان في تونس بقيمة 85 مليون دولار

القحطاني يكشف سبب تنحي حمد بن خليفة عن الحكم.. ويؤكد: ضخوا المليارات وأرسلوا فرقة خاصة للتخلص من القذافي

القحطاني يكشف سبب تنحي حمد بن خليفة عن الحكم.. ويؤكد: ضخوا المليارات وأرسلوا فرقة خاصة للتخلص من القذافي
المناطق - الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، صحة تسريبات أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزرائه حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي يتآمرون فيها على المملكة وقادتها.

وأوضح أن الأمير الأب ورئيس وزرائه حاولا تسويق الحجج المرتبكة والمشوشة حول التسريبات، غير أن مواجهتهم بالحقائق أجبرتهم على الاعتراف بتآمرهم أمام زعماء دول الخليج، مطالبين بفتح صفحة جديدة ونسيان الماضي باعتباره غلطة، حيث انتهى الأمر بتنحي الأمير السابق عن الحكم وتسليم مقاليد البلاد إلى ابنه الأمير الحالي تميم.

وأشار القحطاني إلى أن تسريبات التآمر كانت السبب الرئيس في تنحي الأمير الأب عن الحكم، مضيفاً أن المسؤولين السابقين ضخوا المليارات للتخلص من القذافي، وأرسلوا فرقة خاصة لتنفيذ هذا الأمر.

وأضاف المستشار بالديوان الملكي: “ما لم ينشر حول أمير قطر السابق ورئيس وزرائه يفوق الخيال”.

وفي سياق متصل، نشر المستشار بالديوان الملكي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، ملخص دراسة جديدة لباحثين سعوديين حول الحسابات المصطنعة، حيث أورد أنه تم إنشاء 8 آلاف حساب خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل ٥٥٧ حساباً يومياً لمهاجمة المملكة والإمارات وبعض الدول العربية، وإثارة الفتن والمشاكل في الداخل السعودي بأسماء سعودية وهمية، مقابل تمجيد أمير قطر الحالي.

ووفقاً للدراسة، فإن الحسابات المصطنعة توجه المتابعين للمشاركة في وسوم الفتنة الأكثر انتشاراً، مع الترويج للهاشتاغات المسيئة للمملكة.

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