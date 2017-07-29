اليوم.. وزراء خارجية الدول الأربع إلى المنامة لبحث أزمة قطر

يعقد وزراء خارجية الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعاً في العاصمة البحرينية المنامة اليوم السبت لبحث تطورات أزمة قطر.

وقالت الخارجية المصرية إن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه، السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات المقرر عقده في المنامة يومي 29 و 30 يوليو/تموز الحالي.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة سامح شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم 5 يوليو/تموز، بعقد اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو/تموز.

وأوضح أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.