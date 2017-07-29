شاهد.. كويتي وسعودي يعتديان على رجال الأمن بمنفذ النويصيب الكويتي

أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، مواطن كويتي وآخر سعودي الجنسية، وأحالتهما إلى مخفر النويصيب لتعديهما لفظيا وبدنيا على رجال الأمن خلال أدائهم لواجباتهم والمهام المنوطة بهم، مؤكدة أنها اتخذت إجراءاتها القانونية تجاههم.

وقالت الوزارة في بيان إيضاحا لمقطع الفيديو الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء أمس، إنه تم بهذا الشأن أيضا تسجيل قضية رقم 37/2017 (إهانة موظف) جنح النويصيب.

وأوضحت أن المعتدين قدما إلى منفذ النويصيب وقاما بتخطي المركبات دون التزام بالدور وبعد استيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة والتهجم على رجال الأمن.

وشددت وزارة الداخلية على رفضها لأي مساس برجال الأمن، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق الوزارة ومنتسبيها.