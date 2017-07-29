شاهد.. وزير خارجية البحرين يكشف خيانة قطر للتحالف في اليمن.. وتسريب أماكن التمركز

شبه وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إمارة قطر بـ ” حصان طروادة ” بسبب خياناتها المتعددة.

وكشف الوزير عن خيانة قطر لجنود التحالف العربي باليمن بعدما سربت أماكن تمركزهم حتى تم استهدافهم وقتلهم من قبل أعداء التحالف.

كما ذكر آل خليفة كيف ساعدت قطر على إدخال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي لأراضي المملكة ليعيث بها فساداً وقتلاً حتى قتل على يد قوات أمن المملكة.

وتطرق أيضاً لمحاولات قطر الفاشلة لتزوير التاريخ والواقع حتى تطالب بجزء من أراضي مملكة البحرين دون وجه حق.

وتحدث عن انحياز قناة الجزيرة ومحاولاتها الدائمة لتشويه الأوضاع بالمنطقة وحثها على إثارة القلاقل والفتن دون أن تتوجه بالنقد للحكومة القطرية.

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