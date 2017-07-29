 النفط يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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النفط يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام

النفط يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام
المناطق - وكالات

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في شهرين، متجهة نحو تسجيل أقوى أسبوع من المكاسب هذا العام بفعل مشتريات لتغطية «مراكز مدينة»، وسط مؤشرات على انحسار وفرة المعروض.

وسجلت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبوطاً أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إنها ستجري المزيد من الخفض في إنتاجها النفطي في أغسطس (آب) المقبل، مشيرةً إلى أنها تخطط لخفض صادرات الخام إلى 6.6 مليون برميل يوميّاً الشهر المقبل، بما يقل نحو مليون برميل يوميّاً عن مستواها قبل عام.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق أكثر من 2 في المائة إلى 52.68 دولار للبرميل عند أعلى مستوى لها في الجلسة، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 52.46 دولار بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.40 في المائة إلى 49.78 دولار للبرميل.

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