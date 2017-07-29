اللجنة المنظمة لمهرجان الورد والفاكهة بتبوك تنهي تركيب عدد من اللوحات الإعلانية للفعاليات

أنهت اللجنة المنظمة لمهرجان الورد والفاكهة بنسخته الخامسة في منطقة تبوك تركيب عدد من اللوحات الاعلانية للفعاليات هذا العام وذلك في الشوارع الرئيسة وقرب الدوائر الحكومية والمراكز والأسواق التجارية، استعدادا لانطلاقته في التاسع من ذو القعدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان.

تأتي هذه الاستعدادات ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الإعلامية والتسويقية للتعريف بالمهرجان والذي سيضم باقة من الأنشطة الثقافية والإجتماعية والترفيهية التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع.