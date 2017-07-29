 الجهات الأمنية تؤمن خروج الأهالي من العوامية.. وهذه هي الشروط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“التعليم”: 23 إدارة تعليمية تحت مؤشر “الأحمر الحرج”.. هذه أبرزها من بينها “غرامة تصل لـ50 ألف ريال”.. “الجوازات” توضح عقوبات “العمالة السائبة”! صندوق النقد: على السلطات الأمريكية تبني خطوات لتقليص عجز الميزانية جورج كلوني سيقاضي مجلة فرنسية نشرت صورة لتوأميه الاسترليني يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر أمام الدولار عالم يحل لغز مثلث برمودا بعد 75 عاما من الغموض جامعة بيشة تعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى في برنامج البكالوريوس المعلمي: المملكة تدين الأعمال الإرهابية ومن يمارسها ويمولها من الدول والأفراد الجهات الأمنية تؤمن خروج الأهالي من العوامية.. وهذه هي الشروط اللجنة المنظمة لمهرجان الورد والفاكهة بتبوك تنهي تركيب عدد من اللوحات الإعلانية للفعاليات النفط يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام شاهد.. وزير خارجية البحرين يكشف خيانة قطر للتحالف في اليمن.. وتسريب أماكن التمركز

الجهات الأمنية تؤمن خروج الأهالي من العوامية.. وهذه هي الشروط

الجهات الأمنية تؤمن خروج الأهالي من العوامية.. وهذه هي الشروط
المناطق_القطيف

أمنت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف اليوم خروج المواطنين الراغبين بمغادرة بلدة العوامية، وذلك عبر عدة طرق محددة، حيث تم التنسيق وتأمين خروج سكان كل حي من المنفذ الأقرب لهم.

وكان عدد من المواطنين في العوامية قد تواصلوا مع لجنة تواصل العوامية وأبدوا رغبتهم في الخروج من البلدة وطلبوا التنسيق مع الجهات الأمنية لتؤمن خروجهم، فتم التنسيق من قبل لجنة تواصل مع الجهات الأمنية التي أمنت أكثر من مخرج لتتمكن العائلات من الخروج ومغادرة العوامية بسلام وفي ظل حماية وتغطية أمنية من رجال الأمن.

وكانت لجنة تواصل قد أعلنت اليوم على موقع نادي السلام بالعوامية عن إمكانية خروج الأهالي قبل الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة مع ضرورة التقيد بالخروج عبر طريق السجن من نقطة التفتيش الأمنية وعدم التوجه جهة ”المسورة“ أو محيطها.

وأوصت الجهات الأمنية بعدم سلك طريق المصرف «السد» الذي يؤدي لاتجاه بلدة القديح والخروج بالسيارات الشخصية، ورفع علم «راية، خلقة» بيضاء اللون كعلامة للجهات الرسمية أن السيارة التي تسير ضمن تنسيق عملية الخروج وذلك بناء على توجيهات الجهات الرسمية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>