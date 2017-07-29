الجهات الأمنية تؤمن خروج الأهالي من العوامية.. وهذه هي الشروط

أمنت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف اليوم خروج المواطنين الراغبين بمغادرة بلدة العوامية، وذلك عبر عدة طرق محددة، حيث تم التنسيق وتأمين خروج سكان كل حي من المنفذ الأقرب لهم.

وكان عدد من المواطنين في العوامية قد تواصلوا مع لجنة تواصل العوامية وأبدوا رغبتهم في الخروج من البلدة وطلبوا التنسيق مع الجهات الأمنية لتؤمن خروجهم، فتم التنسيق من قبل لجنة تواصل مع الجهات الأمنية التي أمنت أكثر من مخرج لتتمكن العائلات من الخروج ومغادرة العوامية بسلام وفي ظل حماية وتغطية أمنية من رجال الأمن.

وكانت لجنة تواصل قد أعلنت اليوم على موقع نادي السلام بالعوامية عن إمكانية خروج الأهالي قبل الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة مع ضرورة التقيد بالخروج عبر طريق السجن من نقطة التفتيش الأمنية وعدم التوجه جهة ”المسورة“ أو محيطها.

وأوصت الجهات الأمنية بعدم سلك طريق المصرف «السد» الذي يؤدي لاتجاه بلدة القديح والخروج بالسيارات الشخصية، ورفع علم «راية، خلقة» بيضاء اللون كعلامة للجهات الرسمية أن السيارة التي تسير ضمن تنسيق عملية الخروج وذلك بناء على توجيهات الجهات الرسمية.