 جورج كلوني سيقاضي مجلة فرنسية نشرت صورة لتوأميه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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جورج كلوني سيقاضي مجلة فرنسية نشرت صورة لتوأميه

جورج كلوني سيقاضي مجلة فرنسية نشرت صورة لتوأميه
المناطق_وكالات

قال الممثل الشهير جورج كلوني أمس الجمعة إنه سيقاضي مجلة فرنسية نشرت أول صورة لتوأميه حديثي الولادة. وقال كلوني إن مصورين من مجلة فواسي “صعدوا فوق سور منزلنا وتسلقوا شجرتنا والتقطوا صورا بشكل غير قانوني لرضيعينا داخل منزلنا”. وأضاف في بيان إن مصوري المجلة “سيواجهون محاكمة لأقصى ما تسمح به حدود القانون. سلامة أطفالنا تتطلب ذلك”. وأعلن كلوني وزوجته المحامية المعنية بحقوق الإنسان أمل مولد توأميهما وهما طفل وطفلة أطلقا عليهما ألكسندر وإللا في يونيو حزيران لكنهما لم يدليا بتفاصيل عنهما ولم يقدما صورا لهما ولا مقابلات عنهما.
ونشرت مجلة فواسي اليوم الجمعة صورا لأمل وجورج كلوني بملابس السباحة وكل منهما يحمل أحد التوأمين. وبدا أنهما يسيران في حديقة قالت المجلة إنها فيلا يملكها كلوني قرب بحيرة كومو في إيطاليا.
ولم تستجب المجلة لطلبات بالتعليق.

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