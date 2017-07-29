جامعة بيشة تعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى في برنامج البكالوريوس

اعتمدت جامعة بيشة نتائج القبول للمرحلة الأولى في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي 1439/1438 هـ وذلك عبر إرسال رسائل نصية إلى الأرقام المدخلة ضمن طلبات القبول، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن تم تثبيت قبولهم (2179) بلغ عدد الذكور منهم (890) وعدد الإناث (1289)، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي جميع المتقدمين والمتقدمات الذين تم اعتماد ترشيحهم إلى الدخول عبر بوابة القبول والتسجيل وطباعة إشعار القبول والذي يتضمن مقر الدراسة والتخصص والدرجة العلمية الذي تم تثبيت الطالب/الطالبة عليه والرقم الجامعي الخاص به.