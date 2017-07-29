 عالم يحل لغز مثلث برمودا بعد 75 عاما من الغموض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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عالم يحل لغز مثلث برمودا بعد 75 عاما من الغموض

عالم يحل لغز مثلث برمودا بعد 75 عاما من الغموض
المناطق_وكالات

كشف عالم أسترالي عن لغز مثلث برمودا، وهي منطقة مائية واقعة في شمال المحيد الأطلسي، كان يعتقد أن سفن وطائرات اختفت فيها من دون أثر، في بدايات القرن الماضي.
ووفقا لصحيفة “إندبندنت”، توصل العالم الأسترالي كارل كروزلنسكي، إلى أن اختفاء الطائرات والسفن في السابق، يعود ببساطة لأخطاء بشرية في القيادة، بسبب المناخ المتقلب في تلك المنطقة. كما أصر كروزلنسكي على أنه لا يوجد أي شيء مريب في تلك المنطقة، بل أن العدد الكبير من حوادث الاختفاء يعود لارتفاع عد السفن والطائرات التي تمر بتلك المنطقة، ما يرفع معدل الحوادث التي بدأ رصدها منذ ديسمبر عام 1945.
وقال كروزلنسكي إن معدل الطائرات والسفن المختفية لا يختلف كثيرا عن معدل الاختفاء في مناطق أخرى، إذا ما تم مقارنتها نسبيا. ويرمز مثلث برمودا إلى المنطقة ما بين جزيرة برمودا وولاية فلوريدا الأميركية وبورتوريكو، في المحيط الأطلسي.

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