الاسترليني يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر أمام الدولار

صعد الجنيه الاسترليني باتجاه أعلى مستوياته في عشرة أشهر أمام الدولار أمس الجمعة مدعوما بآمال بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاق انتقالي ومع تراجع العملة الخضراء مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع. وصعد الاسترليني 0.59 بالمئة إلى 1.3144 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي مقتربا من المستوى المرتفع البالغ 1.3159 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة مع حصوله على دعم من تراجع العملة الأمريكية عقب بيانات أظهرت نموا

أضعف من المتوقع للناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة.

ومقابل اليورو انخفض الاسترليني 0.08 بالمئة إلى 89.44 بنس لتصل خسائره منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 15 بالمئة تقريبا. ويتطلع المستثمرون الآن إلى اجتماع بنك انجلترا المركزي يوم الخميس القادم الذي سيتخذ فيه قرارا بشأن السياسة النقدية ويصدر تقريره الفصلي عن التضخم.

ويتوقع معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين أن يبقي بنك انجلترا أسعار الفائدة بلا تغيير عند مستوياتها القياسية المنخفضة رغم أن بنك نومورا تحدث عن “20 سببا لتبرير زيادة في أسعار الفائدة”