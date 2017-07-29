من بينها “غرامة تصل لـ50 ألف ريال”.. “الجوازات” توضح عقوبات “العمالة السائبة”!

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص “العمالة السائبة” تصل إلى 50 ألف ريال غرامة والسجن مدة تصل إلى 6 شهور، مشيرة إلى أن العقوبة في المرة الأولى تصل إلى 10 آلاف ريال والترحيل، والمرة الثانية 25 ألف ريال والسجن شهر والترحيل، مؤكدة أن الوافد المخالف المتأخر عن المغادرة بعد إنهاء إجراءات سفره وانتهاء فترة التأشيرة الممنوحة له سيتم إيقاف سجله وتطبيق العقوبات بحقه.

وذكر العقيد خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات للشؤون التقنية، إنه لا يمكن لحامل تأشيرة زيارة العودة إلى المملكة بعد مغادرتها إلا بتأشيرة جديدة، كما نفى في السياق ذاته فرض رسوم على المرافقين في الزيارات العائلية، بحسب “المدينة”.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرًا حملة وطن بلا مخالف وبلغ عدد العمالة المخالفة المستفيدة منها قرابة 600 ألف وافد، بعد تمديدها لمدة شهر. وتتطلع المملكة إلى دعم نظامية العمالة ورفع كفاءتها من أجل الحد من الاستقدام ضعيف الجدوى وذلك في إطار الخطط الجارية لتطبيق رؤية 2030 .