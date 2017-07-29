“التعليم”: 23 إدارة تعليمية تحت مؤشر “الأحمر الحرج”.. هذه أبرزها

أوضحت اللجنة المركزية للاستعداد لبدء العام الدراسي التي شكلها وزير التعليم، ضعف التجهيزات في إدارات التعليم، التي صنفت الاستعداد “بالمسار الحرج” لأغلب الإدارات، وأشارت اللجنة خلال تقريرها العاشر، أن 23 إدارة من إدارات التعليم نسبة جاهزيتها في المؤشر “الأحمر الحرج”، منها: إدارة تعليم الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والشرقية، والشمالية، والمدينة، ونجران، وجازان، ولم تحقق نسبة إنجاز جيدة إلا إدارات التعليم في المدن الصغيرة كعنيزة والرس والنماص والمجمعة.

وأكدت اللجنة عدم توافر أجهزة الحاسب وطابعات جديدة ومعامل الحاسب الآلي في المدارس، مؤكدة انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة ولم تعد تفي بالغرض منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لـ”الحياة”.

وبين التقرير أن المبالغ التي تم تخصيصها من وزارة المالية للعام المالي الحالي لبنود الصيانة والنظافة هي 500 مليون ريال، وهي منخفضة عن العام المالي السابق ولا تغطي مستحقات العقود القائمة.

كما أوضح التقرير عجز “التعليم” في تعيين حراس المدارس، خصوصًا مدارس البنات، وعدم تأمين مكيفات حتى الآن وكذلك الأثاث المدرسي والكراسي، وعدم توفير وسائل نقل بسبب خطاب وزارة المالية في شأن التريث في استكمال ترتيبات الخدمة للعام المقبل حين انتهاء مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من مهماته.