 8 متغيرات اجتماعية واقتصادية تقف وراء تأخر زواج السعودي! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ما سر كلمة “XOXO” على فيس بوك استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته إنقاذ حياة مواطنة من خلايا سرطانية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيس غينيا يصل إلى جدة أمانة القصيم تعزيز الرقابة الصحية فترة الإجازة ورصد 445 مخالفة صحية في شوال المحكمة الجزائية تسجن «مستثمر القاعدة» 19 عاماً مدير اتصالات البيت الأبيض المُقال مدرج على قائمة الوفيات بجامعة هارفارد القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الخرج محافظة المندق تستضيف مخيم الباحة البيئي “بيئتي مسؤوليتي ” ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ “العمل” تتابع وصول العمالة القادمة بتأشيرات عمل موسمي بالمدينة جامعة الطائف تكشف سبب تسريحها لـ 300 أكاديمي جملة واحدة!

8 متغيرات اجتماعية واقتصادية تقف وراء تأخر زواج السعودي!

8 متغيرات اجتماعية واقتصادية تقف وراء تأخر زواج السعودي!
المناطق_الرياض

قال المحلل النفسي المتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن هناك 8 متغيرات اجتماعية واقتصادية تقف وراء تأخر زواج 83٫728 سعوديًا بعد تجاوزهم سن الـ 40، موضحًا أن أبرز تلك العوامل والمتغيرات التفاخر بفخامة الاحتفال بالزواج، وانفتاح الشباب، وتحديد مواصفات صعبة عند اختيار شريكة العمر، بحسب “مكة”.
وأرجع “الغامدي” أسباب تأخر سن الزواج لدى الشباب السعوديين إلى:
1 وضع مواصفات صعبة ودقيقة في شريكة العمر مما يطيل أمد البحث
2 رفض بعض الآباء تزويج بناتهن إلا ضمن معايير محددة يضعونها
3 انفتاح الفضاء الالكتروني ودخول الشباب في علاقات طويلة الأمد بهدف الزواج وعدم تحقق ذلك غالبا، في حين لم يكن أمام الشباب في الماضي خيار سوى الزواج من بنات الحي
4 سفر بعض الشباب للخارج ووجود فكرة نمطية عن الفتاة السعودية لدى البعض
5 غلاء المهور وتكلفة المعيشة ومحدودية أجور فئة كبيرة من الشباب، مما يطيل أمد جمع تكلفة الزواج
6 تزايد موجة التفاخر بفخامة الزواج مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي
7 زيادة التنافسية في مجال العمل ورغبة البعض بتحصيل مزيد من التدريب والتأهيل والدرجات العلمية، مما يؤخر سن الزواج
8 عدم تمكن الأب من مساعدة أبنائه بشكل فاعل في تكاليف الزواج لزيادة عدد الأبناء وانخفاض دخله

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو فهد

    لا بد من التنازل عن هذه المتغيرات والدخول في الزواج الجماعي كبعض القبائل حيث اصبح تزوج عدد كبير من العرسان في ليلة واحد وبتكليف أقل على الزوج وحتى أفراد القبيلة

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>