8 متغيرات اجتماعية واقتصادية تقف وراء تأخر زواج السعودي!

قال المحلل النفسي المتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن هناك 8 متغيرات اجتماعية واقتصادية تقف وراء تأخر زواج 83٫728 سعوديًا بعد تجاوزهم سن الـ 40، موضحًا أن أبرز تلك العوامل والمتغيرات التفاخر بفخامة الاحتفال بالزواج، وانفتاح الشباب، وتحديد مواصفات صعبة عند اختيار شريكة العمر، بحسب “مكة”.

وأرجع “الغامدي” أسباب تأخر سن الزواج لدى الشباب السعوديين إلى:

1 وضع مواصفات صعبة ودقيقة في شريكة العمر مما يطيل أمد البحث

2 رفض بعض الآباء تزويج بناتهن إلا ضمن معايير محددة يضعونها

3 انفتاح الفضاء الالكتروني ودخول الشباب في علاقات طويلة الأمد بهدف الزواج وعدم تحقق ذلك غالبا، في حين لم يكن أمام الشباب في الماضي خيار سوى الزواج من بنات الحي

4 سفر بعض الشباب للخارج ووجود فكرة نمطية عن الفتاة السعودية لدى البعض

5 غلاء المهور وتكلفة المعيشة ومحدودية أجور فئة كبيرة من الشباب، مما يطيل أمد جمع تكلفة الزواج

6 تزايد موجة التفاخر بفخامة الزواج مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي

7 زيادة التنافسية في مجال العمل ورغبة البعض بتحصيل مزيد من التدريب والتأهيل والدرجات العلمية، مما يؤخر سن الزواج

8 عدم تمكن الأب من مساعدة أبنائه بشكل فاعل في تكاليف الزواج لزيادة عدد الأبناء وانخفاض دخله