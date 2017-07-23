 رجل يعثر على أموال و22 سبيكة ذهب تحت شجرة ويسلمها للشرطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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رجل يعثر على أموال و22 سبيكة ذهب تحت شجرة ويسلمها للشرطة

رجل يعثر على أموال و22 سبيكة ذهب تحت شجرة ويسلمها للشرطة
المناطق_وكالات

أفادت السلطات الألمانية يوم الجمعة بأن شخصاً عثر على حقيبة بها 3500 يورو (4097 دولاراً) و22 سبيكة ذهبية إجمالي وزنها كيلوجرام واحد وتقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو تحت شجرة وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين.
وتم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنك بمنطقة نيوكولن وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين.
وأوضح صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة أنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماماً.
وكتبت الشرطة على (تويتر): “ما قد تجده تحت شجرة في نيوكولن مذهلاً. فقد سلم شخص أمين وجد الحقيبة التي تحتوى على 3500 يورو والذهب إلى مركزنا”.
وأضافت شرطة برلين في وقت لاحق: “تم التوصل إلى صاحب المبلغ. وقال إنه وضع متعلقاته خلال قيامه بقفل دراجته ثم نسيها ببساطة”.

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