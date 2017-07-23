اختتام فعاليات برنامج ” سفراء العزم ” بتعليم الشرقية

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فعاليات برنامج ” سفراء العزم ” ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة “سفراء الحزم” , وروادها الطلاب والطالبات من أبناء وبنات المرابطين على الحدود الجنوبية وشهداء الواجب , وتحديداً القادمين من منطقة نجران.

والتقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية بالإنابة فهد بن محمد الغفيلي الطلاب ومرافقيهم وعدد من القيادات التعليمية والتربوية بالإدارة وعبر الدائرة التلفزيونية الطالبات والوفود المشاركة في هذا البرنامج والمشرفات على تنظيم البرنامج بتعليم الشرقية من إدارتي التوجيه والإرشاد ونشاط الطالبات والعلاقات العامة والإعلام .

ورحب الغفيلي أثناء اللقاء بالوفود المشاركة في هذا المشروع الاجتماعي مؤكدا بأن وجودهم بين أقرانهم في المنطقة الشرقية هو تأكيداً للوحدة الوطنية التي نعيشها بهذا الوطن، واعتزازاً بما يقدمه آباءهم المرابطين على الحدود الجنوبية من بطولات وتضحيات بأرواحهم بكل شجاعة وعزيمة في سبيل الوطن.

وقال الغفيلي نحن بالمملكة ولله الحمد ننعم بالأمن والأمان , والدولة آمنه من الداخل وهذه من مميزات هذا الوطن , وحدوده يحرسها الأبطال آباؤُكُم.

واعرب ” سفراء العزم ” والوفد المرافق لهم عن سعادتهم للحفاوة التي وجدوها خلال زيارتهم للمنطقة الشرقية مثمنين للإدارة تلك الجهود التي بذلت في تنظيم البرنامج الخاص المعد بهذه المناسبة .

كما شكر مدير عام التعليم بالإنابة فريق العمل من الإدارة من البنين والبنات على جهودهم الكبيرة في الاستعداد وتهيئة البرنامج المناسب لضيوف المنطقة .

وفي نهاية اللقاء الاحتفائي تم تكريم السفراء , ومشرفيهم , , والأعضاء من اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية باستقبال سفراء العزم بتعليم المنطقة ” إدارة العلاقات العامة و الإعلام – إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات –و إدارة نشاط الطلاب والطالبات “