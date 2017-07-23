 رونالدو يغيب عن قمة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة في أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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رونالدو يغيب عن قمة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة في أمريكا

رونالدو يغيب عن قمة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة في أمريكا
المناطق_الرياض

أكد منظمو لقاء القمة بين ريال مدريد وبرشلونة في وقت لاحق من اليوم السبت أن نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو سيغيب عن هذه المواجهة المقررة في مدينة ميامي الأمريكية، التي تأتي في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو) في الولايات المتحدة، كما أنها المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقين خارج إسبانيا بعد المواجهة الأولى التي كانت في فنزويلا عام 1982.
وستقام المباراة في إستاد روك التابع لنادي ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية الذي يتسع لنحو 65 ألف مشجع. ويتوقع أن تجتذب المباراة جمهوراً هائلاً.
ويستعد رونالدو الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم في الموسم الماضي للمثول أمام محكمة اسبانية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للإدلاء بشهادته في قضية تهرب ضريبي.
ويتهم الإدعاء الإسباني رونالدو بأنه استخدم هيكلاً تجارياً لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.
وأكد رونالدو مراراً أنه لم يرتكب أي مخالفة من هذا القبيل وقالت تقارير إعلامية أنه سيؤكد ذلك مجدداً عند مثوله أمام المحكمة الاثنين المقبل.

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