 الشباب والإسماعيلي أول الواصلين لدورة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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الشباب والإسماعيلي أول الواصلين لدورة تبوك

الشباب والإسماعيلي أول الواصلين لدورة تبوك
المناطق_فايز السميري
تصل بعثة فريقي الشباب والإسماعيلي المصري اليوم السبت، إلى مدينة تبوك، استعدادًا للمشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، التي ستنطلق بعد غد الاثنين، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بمشاركة ستة أندية، وهي الاتحاد والاتفاق والوطني والصفاقسي التونسي، إضافة إلى الشباب والإسماعيلي المصري.
وسيجري فريق الشباب تدريبه الأول اليوم السبت الساعة 7.30 مساء، على الملعب الرئيس لمدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ويسبقه تدريبات فريق الوطني على الملعب ذاته.
15 ألف تذكرة
بدأت اللجنة المنظمة للدورة في بيع تذاكر المباريات، وحددت 5 مواقع للبيع، وهي مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ونبراس آسيا (حي الدخل)، وأسواق سعود غنيم الحربي (حي العزيزية)، وبن جحلان (حي المروج)، والمصمم العربي (حي السليمانية)، إضافة إلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، يوم المباريات، وسيتم بيع التذاكر يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، حيث حددت أسعار التذاكر بـ30 ريالًا للدرجة الأولى للمباراتين، و100 ريال للدرجة الممتازة، ويبلغ إجمالي التذاكر للمباراتين 15 ألف تذكرة.
تبوك تتزين بشعارات الدورة
انطلقت الحملات الإعلانية والدعائية للدورة بعد أن تزينت شوارع ومطار تبوك بشعارات وصور نجوم الأندية المشاركة في الدورة.
من جهتها، بدأت اللجنة الإعلامية للدورة في استقبال طلبات الإعلاميين في كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، لتغطية مباريات الدورة.

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