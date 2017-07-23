 ماليزيا تدين إطلاق مليشيا الحوثيين الانقلابية صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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ماليزيا تدين إطلاق مليشيا الحوثيين الانقلابية صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة

ماليزيا تدين إطلاق مليشيا الحوثيين الانقلابية صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة
المناطق_وكالات

أدانت ماليزيا اليوم السبت، إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن صاروخ باليستي نحو منطقة مكة المكرمة، معربة عن أملها أن يتم إحالة الجاني للمحاكمة.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية “برناما” اليوم: “ماليزيا تقف تضامناً مع المملكة السعودية في حماية الأمن على المكان الأكثر قداسة في العالم الإسلامي، خصوصاً عندما تكون مكة المكرمة، حيث بيت الله الحرام ومدينة النبي المدينة المنورة”.
وأعربت ماليزيا أن تنتهي الأزمة الجارية في اليمن ودياً وفي أسرع وقت ممكن.
كانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت عن تمكن قواتها الدفاعية مساء يوم الخميس الماضي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة مكة المكرمة، في “محاولة يائسة لإفساد موسم الحج”.
وقالت القيادة في بيان لها إن قوات التحالف اعترضت الصاروخ فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف 69 كلم عن مكة المكرمة، دون وقوع أي أضرار.
وأكدت قيادة التحالف، أن “استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع”.
وجدد التحالف تأييده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية، لمسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذا الميناء الحيوي.

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