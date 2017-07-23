خبراء أمريكيون يؤكدون فشل تجربة إرسال صاروخ إيراني إلى الفضاء

شكك خبراء أمريكيون، أمس الجمعة من حقيقة وصول صاروخ إيراني إلى الفضاء مشيرين بأن إطلاق الصاروخ الإيراني “سميرغ” إلى الفضاء كان ضائعًا، وعانى من فشل كارثي بعد وقت قصير من رفعه، يوم الخميس.

وأوضح الخبراء خلال تصريحات لقناة “فوكس نيوز”، أنه لا يمكن للقيادة الإستراتيجية الأمريكية التي تراقب إطلاق الصواريخ في جميع أنحاء العالم، سوى تأكيد أن القمر الصناعي لم يصل للفضاء الفضاء”.

وأضافوا أن “تقييمات المخابرات الجديدة أكدت، أمس الجمعة، فشلًا آخرَ من جانب إيران في مهمتها لوضع القمر الصناعي في المدار، وهو ما لم تفعله طهران من قبل على الرغم من المحاولات المتكررة خلال السنوات القليلة الماضية”.

وكانت إيران قد أعلنت الخميس الماضي، عن نجاح عملية الإطلاق، مشيرة إلى أن المركبة “سيمرغ” يمكنها وضع قمر صناعي يزن “250” كيلو غرامًا في مدار يبعد “500” كيلومتر عن الأرض.