“جوجل” تطلق خدمة SOS Alerts للمساعدة أثناء الأزمات

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق “إنذارات النجدة” SOS Alerts، وهي مجموعة من المزايا الجديدة ضمن محرك بحث وخرائط جوجل لمساعدة المستخدمين على سرعة فهم ما يجري وتقرير ما يجب فعله خلال الأزمات.

وأوضحت الشركة، التي أشارت إلى أن الوصول إلى المعلومات القابلة للتنفيذ في الوقت المناسب؛ يصبح في أوقات الأزمات، أمرًا حاسمًا، أن الميزة الجديدة تعمل من خلال إظهار “إنذار نجدة” أعلى نتائج البحث أثناء أزمة ما، وذلك حين البحث عن الحادثة أو الموقع بحسب ما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وأضافت جوجل أن المستخدم سوف يرى خرائط، وأبرز الأخبار، وحين التوفر؛ سوف تظهر أيضًا معلومات محلية موثوقة؛ مثل أرقام هواتف الطوارئ، والمواقع، وترجمات العبارات المفيدة. واعتمادًا على مدى قربه إلى المنطقة المتضررة، قد يحصل المستخدم أيضًا على إشعار على الجهاز المحمول الخاص به يأخذه إلى تلك المعلومات.

وفي حال كان المستخدم خارج المنطقة المتضررة، ومع ذلك يرغب في الحصول على معلومات بشأن الأزمة. فإن البحث عن المصطلحات ذات الصلة (مثل اسم الحدث أو الموقع) سوف يُظهر أيضًا “إنذار النجدة” الذي يوفر لمحة مناسبة عن الوضع، بالإضافة إلى ميزات مثل فرص التبرع.

وذكرت جوجل أن تطبيق خرائطها على الأجهزة المحمول يمكن أيضًا أن يعرض “إنذارات النجدة”، ففي التطبيق يظهر للمستخدم رمز وبطاقة يمكن النقر عليها مع معلومات بشأن الأزمة، مثل أرقام الهاتف المفيدة، والمواقع الإلكترونية. وسوف تتضمن الخرائط أيضًا تحديثات آنية، مثل إغلاق الطرق، وتحديثات حركة المرور والنقل.

وأضافت الشركة أنها تعمل على نحو وثيق مع المنظمات والوكالات الحكومية التي هي في الخطوط الأمامية لجهود الإغاثة، بما في ذلك الصليب الأحمر، ووكالة إدارة الطوارئ الاتحادية، وإدارة الخدمات الجيوفيزيائية والفلكية، وغيرها المزيد.

يُشار إلى أن “إنذارات النجدة” ليست الخدمة الأولى لجوجل في هذا المجال، إذ توفر الشركة خدمات أخرى؛ مثل خدمة العثور على الأشخاص Google Person Finder، وخرائط الأزمة Google Crisis Map، وخدمة الإنذارات العامة Google Public Alerts، بالإضافة إلى منظمتها الخيرية Google.org.