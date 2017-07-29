 شاهد.. قيادي إخواني قطري يعترف بدعم بلاده لتنظيم الإخوان الخليجي السري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. قيادي إخواني قطري يعترف بدعم بلاده لتنظيم الإخوان الخليجي السري

 المناطق- وكالات

في اعترافات بثتها قنوات تلفزيونية إماراتية ومواقع إلكترونية، اعترف الدكتور القطري محمود الجيدة، الذي سبق سجنه من قبل السلطات الإماراتية، بإنشاء تنظيم الإخوان القطري وهيكليته، والمشاركة في تنظيم الإخوان الخليجي السري.

اعترافات محمود الجيدة، المفرج عنه عقب اتفاق الرياض السابق، تأتي لتلقي الضوء على تدخلات قطر في شؤون المنطقة وعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابياً، والذي يحظى بدعم الدوحة ويتمتع بهيكلية تنظيمية عالية.

وأكد أعضاء منشقون من التنظيم المحظور في دول عربية أن قطر ممول رئيس لتنظيم الإخوان المسلمين منذ عقود، وإثر سقوط تنظيم الإخوان الإماراتي دعمت قطر الهاربين منهم وسمحت بعقد اجتماعات ما بات يعرف بمكتب التنسيق الخليجي للإخوان في قطر.

فيما كشفت شخصيات بارزة من التنظيم السري الخليجي عن دور الجيدة في التنظيم واجتماعه معهم في تايلاند، وبينهم كويتيون وبحرينيون وقطريون وإماراتيون، وتمثل دور الجيدة في دعم وإيصال الأموال إلى أعضاء التنظيم داخل الإمارات وخارجها والمطلوبين الفارين في تركيا ودول أخرى.

الجيدة الذي حكم عليه بسبع سنوات سجنا لإدانته بالتعاون والمشاركة في تنظيم سري غير مشروع بدولة الإمارات، أفرج عنه لاحقا رئيس الإمارات عقب اتفاق الرياض، ليعود إلى الدوحة ليرحب به أعضاء تنظيم الإخوان، رغم أنه نفى ارتباطه به إبان محاكمته.

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