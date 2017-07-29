 أسعار البيض تتراجع إلى 6 ريالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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أسعار البيض تتراجع إلى 6 ريالات

أسعار البيض تتراجع إلى 6 ريالات
المناطق - الرياض

تراجعات حادة سجلتها أسعار البيض بنسبة راوحت بين 54-60% من 13-15 ريالا للطبق «30 حبة»؛ بفعل العروض اليومية والأسبوعية التي أعلنتها بعض المراكز التجارية. وانخفض سعر الطبق إلى 6 ريالات فقط، بمعدل 5 بيضات لكل ريال واحد.

وبرغم انخفاض أسعار الطبق أخيرا، إلا أن مراكز التجزئة واصلت حتى الآن بيع البيض بالسعر السابق (15 ريالا) للطبق الواحد؛ ما يعني ارتفاع أرباح مبيعات محلات التجزئة إلى 150% من إجمالي تكلفة الشراء، إذ تبلغ قيمة البيع النهائي لمحلات التجزئة 15 ريالا للطبق، رغم انخفاضه إلى 6 ريالات في المراكز التجارية، بأرباح تصل إلى 9 ريالات.

في حين انخفضت أسعار البيض «البلدي» في عدد من المراكز التجارية بنسبة راوحت بين 11-20%، إذ يباع نصف الطبق «15 حبة» في المراكز التجارية بـ7.5 ريال، إلا أن سعر الطبق الواحد يباع في معظم المراكز التجارية بما بين 18-20 ريالا.

 

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