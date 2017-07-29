كشافة مكة يزورن ميسان ويطلعون على أهم المعالم السياحية والأثرية بها

استقبل محافظ محافظة ميسان الاستاذ عبدالله حسن الفيفي بمكتبه بمقر المحافظة كشافة وجوالة وقادة كشافة شباب مكة المكرمة ضمن برنامج رحلة التميز6 الى محافظة الطائف يرافقهم مدير مكتب مفوضية رواد الحركة الكشفية الاستاذ يحيى المولد والرائد الكشفي محمد سعد بخاري حيث استمع الوفد الى شرح مفصل من المحافظ عبدالله الفيفي عن تاريخ المحافظة والآثار والتراث والحياة الزراعية التي تشتهر بها والحصن والقلاع حيث بين لهم معلومات بين الماضي والحاضر واجاب على اسئلة واستفسارات الوفد وشملت الزيارة قرية بني سعد وبني مالك بالاضافة الى العديد من الغابات والحصون والمنتزهات واثناء الاستقبال قدم الكشاف بكر وليد مقدمة باللغة الانجليزية ثم القى الكشاف مصطفى منقاوي كلمة الكشافين وقال فيها نفتخر بك كقائد كشفي يكون محافظاً لهذه المحافظة والفخر لنا والاعتزاز بأنك كنت مساهماً في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار والمجتمع ثم القى الجوال محمد سعيد قال فيها انت شخصية ذهبية ومدرسة ورمزاً سوف نسير على نهجه ونتعلم منك الكثير ثم القى الجوال إبراهيم داود كلمات نثرية حجازية ثم القى الجوال عزام صادق الشعّاب قصيدة بعنوان يادكتور ثم تحدث محافظ ميسان عبدالله الفيفي اعادت إلي الذكريات الجميلة واضاف الفيفي ان زيارتكم لمحافظة ميسان هي خطوة جميلة تساعد الكشافين على الابداع والتألق والتنافس من اجل تقديم ارقى وافضل الخدمات للمعتمرين والزوار والحجاج وتعزيز حبهم وانتمائهم لوطنهم من خلال تمكينهم من خلال معرفة وطنهم وتاريخهم وهذه الزيارة ستساهم في تقوية اواصر المحبة والاخوة والالفة والتعاون والصداقة وتبادل الخبرات والمعلومات الثقافية وقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذه الزيارة مثمنا جهود كشافة مكة .

وفي نهاية الزيارة تم تقليد الفيفي المنديل الكشفي لكشافة شباب مكة.