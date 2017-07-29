“أكناف” تكفل 35 يتيماً باسم شهداء الواجب بحفل تكريم أبنائهم من أمير الباحة

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام “أكناف” بالباحة ، بحفل تكريم أسر شهداء الواجب، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وذلك على مسرح ديار العز بغابة رغدان.

وأوضح المشرف العام بالجمعية عادل بن جمعان الزهراني بأن الجمعية كفلت 35 يتيماً باسم شهداء الواجب، حيث بلغت قيمة مجمل الكفالات 31500 ألف ريال، مشيراً أن الهدف من هذه المبادرة هو تكريم لهؤلاء الشهداء وماقاموا به من عمل بطولي من خلال تضحيتهم بأنفسهم من أجل هذه الأرض الغالية مقدمين ارواحهم كي يحافظوا على أمن واستقرار بلادنا مفارقين أسرهم وأبنائهم لينعم أبناء هذا الوطن بالرخاء والأمن.

وقال الزهراني إنه لا يخفى على أحد رعاية الدولة – حفظها الله – لأسر وذوي الشهداء وضربت أروع الصور الإنسانية للرفع من معنويات أسر الشهداء وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع، منوهاً بحرص ودعم أمير منطقة الباحة المستمر لأسر وذوي شهداء الواجب، وكذلك لبرامج الخير في المنطقة.