إغلاق منزل في نجران يستخدم سكن للعمالة ومستودع أغذية

أغلقت أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية أحد المنازل بحي الفهد الجنوبي يستخدم كمستودع لتخزين الأغذية وسكن للعمالة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م هادي آل قريع ان المنزل عائد لإحدى الشركات المتعهدة في تأمين الأغذية لجهة حكومية داخل منطقة نجران؛ حيث تم ضبط مواد غذائية تخزن بطريقة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية؛ بالإضافة الى شاحنة كبيره محملة بالأثاث متوقفة بالخارج؛ وجرى الاغلاق الفوري للمنزل واستكمال الاجراء النظامية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين منطقة نجران المكلف م علي آل حرفش حيال تكثيف الجهود الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ورفع مستوى الإصحاح البيئي داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).