واشنطن: أزمة قطر وصلت الى “طريق مسدود”

قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيثر نويرت ان ازمة قطر وصلت الى “طريق مسدود” معربة عن قلق الولايات المتحدة حيال ذلك.

وشددت نويرت في تصريحات للصحفيين مساء امس الخميس على القول “نناشد الاطراف المعنية اجراء محادثات مباشرة لأننا نؤمن بأنها الوسيلة لتسوية الوضع الذي يحتاج بالفعل للتسوية”. وأكدت استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تنسيق حوار مباشر بين الاطراف المعنية.

واضافت نويرت “ندعم جهود امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للتوسط في حل الازمة ونتقدم لسموه بالشكر على هذا الدور”.