 انطلاق ورشة الإحصاءات المالية غدا بأمانة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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انطلاق ورشة الإحصاءات المالية غدا بأمانة الشرقية

انطلاق ورشة الإحصاءات المالية غدا بأمانة الشرقية
المناطق _ الدمام

تنطلق غدا الأحد ورشة العمل الخاصة ( بالتصنيف وفقاً لمنهجية إحصاءات الحكومة 2014 ) والتي تستضيفها أمانة المنطقة الشرقية الرقمية، وتستمر يومين، في مسرح الأمانة، برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، و بمشاركة الوكيل المساعد بوزارة المالية لوكالة شؤون الإيرادات الاستاذ عبدالله الغملاس وفريق من المختصين بوزارة المالية وبحضور مجموعة من الجهات الحكومية والبلديات على مستوى المنطقة الشرقية لاطلاعهم وتدريبهم على المنظومة والخدمات الإلكترونية الخاصة دورة الأصول والخصوم ودورة الإيرادات والمصروفات ودورة التصنيف الوظيفي.

وتأتي هذه الورشة امتداداً للشراكة مع وزارة المالية وتهدف هذه الورشة لترجمة توجهات الدولة حفظها الله وخططها ودعم التحول الرقمي بشكل عملي وتسريعه من خلال استخدام تقنية المعلومات بالتطبيقات المالية والوظيفية والإدارية و الإيرادات وتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) وتقديم الخدمات الالكترونية لعموم المستفيدين من خدمات الأمانة بمختلف الجهات التابعة للأمانة، لتحقيق مفهوم (أمانة بلا مراجعين)، وتستهدف هذه الورشة مختصي المالية والميزانية والموارد البشرية والإيرادات والحاسب الالي .

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