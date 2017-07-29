تعليم الشرقية يدشن 8 أندية جديدة للأحياء

دشن المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية بالإنابة فهد بن محمد الغفيلي ، ٥ أندية للبنين و ٣ أندية للبنات ، لتعليم المنطقة ، كانت من ضمن ١٢٠ نادياً لـ ٣٥ إدارة تعليمية على مستوى المملكة، ضمن الأندية المقرر افتتاحها خلال عام ٢٠١٧م بحضور عدد من لقيادات التربوية .

منوهاً سعادة مدير عام التعليم بالإنابة ، بدور الأندية الصيفية ” الموسمية والأحياء” في تنمية قيم واتجاهات إيجابية عالية لطلاب وطالبات التعليم العام .

وأضاف الغفيلي ؛ أن الأندية تسعى للإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي باستثمار أوقات الفراغ ، خاصة لطلاب التعليم العام ببرامج ترفيهية وتربوية وتنموية جاذبة ؛ لبناء الشخصية وتعزيز القيم . حيث توفر الأندية بيئة آمنة لتنمية العلاقات الاجتماعية ، وقيادة التغير نحو مجتمع المعرفة ، وتسهم في تعميق العمل التطوعي والعطاء للصالح العام .

وأندية الحي يشرف على تنفيذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام من خلال شريكة الاستراتيجي شركة تطوير للخدمات التعليمية .

حيثُ تعتبر الأندية الترفيهية والتعليمية ضمن أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة التعليم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار التحول الوطني ٢٠٢٠م _ لرؤية المملكة .