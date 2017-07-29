سباق رالي صعود المرتفعات ينطلق الثالث عشر من شهر ذي القعدة بالباحة

بحضور محافظ بني حسن محمد الفايز ومدير عام التطوير السياحي بإمارة الباحة محمد لافي عقد بمحافظة بني حسن بالباحة، مؤتمراً صحفياً بشأن استضاف المحافظة سباق رالي صعود المرتفعات في الثالث عشر من شهر ذو القعدة القادم، في إطار فعاليات صيف الباحة للعام الحالي.

وأوضح عضو الاتحاد السعودي للسيارات احمد المطبقاني، أن السباق سيستمر لثلاثة أيام، فيما تم تقسيم السباق إلى ثمان فئات، مشيراً إلى أن المشاركين في السباق من داخل المملكة ومن دول الخليج والعالم العربي ومن مختلف دول العالم، مؤكدا أن فكرة السباق كانت مطروحة منذ ثلاث سنوات .

من جانبه بيّن عضو الاتحاد السعودي للسيارات نايف القرني أن السباق يشكل أهمية على مستوى الوطن بشكل عام لوجود مشاركين من مختلف دول العالم، لافتا النظر إلى أن نجاح هذه النسخة سيكون دافع للاستمرار السباق والفريد من نوعه على مستوى دول الخليج لسنوات قادمة.

من جهة أخرى أعرب محافظ بني حسن عن شكره باسمه وباسم لجان السباق، لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على موافقته ودعمه لا نجاح سباق صعود السيارات للمرتفعات بمنطقة الباحة .

وقال الفايز خلال المؤتمر إن جميع الجهات الحكومية بالمحافظة والجهات المساندة بمنطقة الباحة، انهت الاستعداد لاستقبال سباق التحدي الأول من نوعه في المنطقة، سواءً من النواحي التنظيمية وتهيئة الطريق المعد للسباق والأمن والسلامة للمشاركين وللجمهور الذي سيحضر لمتابعة ومشاهدة السباق.