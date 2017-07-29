تعليم الشرقية يودّع سفراء العزم

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فعاليات برنامج ” سفراء العزم ” ضمن المرحلة الثالثة لمشروع “سفراء العزم”. لمبادرة “سفراء الحزم” , روادها الطلاب والطالبات من أبناء وبنات المرابطين على الحدود الجنوبية وشهداء الواجب , وتحديداً القادمين من منطقة نجران.

وكان في استقبالهم ومرافقيهم , في مبنى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية , المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية بالإنابة فهد بن محمد الغفيلي , وعدد من القيادات التعليمية والتربوية بالإدارة.

وقال : سعادة مدير عام التعليم بالإنابة بهذه المناسبة وجودكم بيننا هو تأكيداً للوحدة الوطنية التي نعيشها بهذا الوطن، واعتزازاً بما يقدمه آباؤُكُم المرابطين على الحدود الجنوبية من بطولات وتضحيات بأرواحهم وبكل شجاعة وعزيمة في سبيل الوطن.

وأضاف الغفيلي مؤكداً ؛ نحن بالمملكة ولله الحمد ننعم بالأمن والأمان , والدولة آمنه من الداخل وهذه من مميزات هذا الوطن , وحدود وطننا آمن ويحرسه الأبطال آباؤُكُم.

واعرب ” سفراء العزم ” والوفد المرافق لهم عن سعادتهم للحفاوة التي وجدوها خلال زيارتهم للمنطقة الشرقية لمشروع ” سفراء العزم “.

وفي نهاية اللقاء الاحتفائي تم تكريم السفراء , ومشرفيهم , , والأعضاء من اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية باستقبال سفراء العزم بتعليم المنطقة ” إدارة العلاقات العامة والإعلام – إدارة التوجيه والإرشاد – إدارة نشاط الطلاب ” وأخذ الصور التذكارية معهم .