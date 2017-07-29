 الإمارات ترحب بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتؤكد استعدادها للتعاون معه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الإمارات ترحب بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتؤكد استعدادها للتعاون معه مصري يحصد لقب ملك جمال العالم 2017 وزراء خارجية المملكة والبحرين والإمارات ومصر يعقدون غداً اجتماعًا مشتركًا في المنامة تعليم الشرقية يودّع سفراء العزم سباق رالي صعود المرتفعات ينطلق الثالث عشر من شهر ذي القعدة بالباحة تعليم الشرقية يدشن 8 أندية جديدة للأحياء وزير التجارة والاستثمار يرعى حفل جائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة 26 سبتمبر انطلاق ورشة الإحصاءات المالية غدا بأمانة الشرقية بدء القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بـ الخرج .. غداً أحمد آل موسى عريسا مصرع أربعة باكستانيين إثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع إيران فرقة الدرعية تقدم العرضة السعودية في مهرجان جرش بالأردن

الإمارات ترحب بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتؤكد استعدادها للتعاون معه

الإمارات ترحب بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتؤكد استعدادها للتعاون معه
المناطق _ واس

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدةً استعدادها للتعاون معه .
وجددت في بيان أدلى به القائم بأعمال بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أحمد المحمود أمس في الجمعية العامة تحت البند المتصل بـ “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي” دعمها للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والتطرف، والتزامها بمواصلة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعنية مع الدول وتقديم المساعدة لها لبناء القدرات على مكافحة التطرف واجتثاث الإرهاب من جذوره .
وأكد أهمية تطوير المجتمع الدولي لأساليبه لمكافحة الطرق الجديدة التي يستخدمها المتطرفون للتجنيد وأهمية توفير الفرص للشباب ومشاركتهم في بناء المجتمعات كي لا يكونوا عرضةً للجماعات المتطرفة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>